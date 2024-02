Turismo: Santanchè, comparto in salute, ma ora strutturare e stabilizzare settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati di Confcommercio sulle stime per i prossimi mesi, e quelli relativi anche al Carnevale, testimoniano lo stato di buona salute del settore. Si va sempre di più verso la via della destagionalizzazione, chiave per contribuire a rendere il settore maggiormente stabile", commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè. "Ma dobbiamo andare oltre la visione dei numeri. Dobbiamo anzi - aggiunge - fare di più, insieme, per strutturare il comparto affinché l’industria turistica possa crescere in solidità sotto il profilo delle opportunità di lavoro e carriera anche per le nuove generazioni". (Rin)