Irlanda del Nord: O’Neill nominata a capo del governo

- La vicepresidente del partito Sinn Fein, Michelle O'Neill, è stata nominata a capo del governo dell'Irlanda del Nord. L'Assemblea dell'Irlanda del Nord si è infatti riunita oggi allo Stormont, il palazzo del Parlamento di Belfast, dopo una pausa di due anni a seguito del boicottaggio politico da parte del Partito unionista democratico (Dup) determinato dai timori legati agli accordi commerciali post Brexit fra Regno Unito e Unione europea. O'Neill sarà affiancata da Emma Little-Pengelly, unionista democratica che è stata nominata vice prima ministra. “Dobbiamo costruire il nostro futuro insieme e far funzionare la condivisione del potere”, ha detto O’Neill nel suo discorso in occasione della nomina. “Siamo incaricati del compito di realizzare obiettivi per tutta la nostra popolazione, per ciascuna comunità”, ha aggiunto.(Rel)