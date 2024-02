Nucleare: Calenda, continua fase adolescenziale Pd, è no a tutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Oggi Cgil, Pd, M5s e Verdi hanno organizzato una bella manifestazione contro la auto-candidatura di Trino a ospitare il deposito nazionale per le scorie radioattive", scrive su X il leader di Azione, Carlo Calenda, che precisa: "Realizzare il deposito è un obbligo. Ovviamente nessuno dei partiti che ha manifestato ha la più vaga idea alternativa sul destino delle nostre scorie. Semplicemente dicono no. Poi qualcun altro dovrà incaricarsi di risolvere il problema. La fase adolescenziale del Pd continua, correndo dietro a Cinque stelle e no a tutto. Tra un sit-in e una manifestazione. Bene così", conclude. (Rin)