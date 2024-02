Gaza: ministri Esteri di Egitto e Giordania discutono della situazione umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry, ha ricevuto una chiamata dall'omologo norvegese, Espen Barth Eide. Si tratta della seconda telefonata nel giro di poche settimane, dopo quella del 20 gennaio. Secondo una nota del ministero degli Esteri del Cairo, Shoukry e Barth Eide hanno discusso dei vari aspetti della crisi umanitaria nella Striscia di Gaza e degli sforzi necessari per garantire la piena attuazione delle disposizioni della risoluzione 2720 del Consiglio di sicurezza e l’attivazione del meccanismo internazionale per facilitare, coordinare e monitorare il processo di portare aiuti a Gaza. I ministri hanno sottolineato l'importanza di mobilitare risorse e il sostegno internazionale per intensificare l'ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il flusso. Le parti, riferisce la diplomazia del Cairo, hanno discusso delle sfide che affronta l'agenzia per il soccorso e l'occupazione dei palestinesi (Unrwa) dopo la decisione di alcuni paesi di sospendere i finanziamenti. Al termine della chiamata, i due ministri hanno concordato di proseguire la consultazione e il coordinamento nel prossimo periodo. (Cae)