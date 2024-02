Pakistan: matrimonio irregolare, ex premier Khan e moglie condannati a sette anni di carcere ciascuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale di Rawalpindi, in Pakistan, ha condannato l’ex primo ministro Imran Khan e la moglie Bushra Bibi a sette anni di carcere ciascuno per non aver contratto regolarmente il loro matrimonio e per conseguenti atti sessuali illeciti. Nella sentenza citata dal sito di informazione “Dawn”, il giudice Qudratullah ha giudicato entrambi colpevoli per aver tenuto la cerimonia di matrimonio senza seguire quanto prescritto dalla legge pakistana, infliggendo loro una sanzione pecuniaria da 500 mila rupie a testa ed aggiungendo che in caso di mancato pagamento entrambi sarebbero stati incarcerati per ulteriori quattro mesi. Le accuse contro la coppia sono state formulate dal giudice Qudratullah sulla base di una denuncia presentata a novembre dall'ex marito di Bushra Bibi, Khawar Farid Maneka. Secondo Maneka – che è a sua volta coinvolto in un procedimento giudiziario per corruzione ed è in libertà su cauzione – il matrimonio non è valido perché sarebbe stato celebrato senza osservare il periodo di attesa (“iddah”) a cui una donna vedova o divorziata è tenuta prima di potersi risposare. Il tutto si è svolto all’interno del carcere dove i due stanno già scontando la pena. Si tratta della terza condanna in una settimana a carico della coppia: il 31 gennaio Khan e la moglie sono stati condannati a 14 anni di reclusione per il “caso Toshakhana”, riguardante la presunta vendita illegale di doni di Stato. Il pronunciamento formulato da una corte anticorruzione di Islamabad giunge all'indomani di un'altra sentenza di condanna a 10 anni di reclusione formulata nei confronti dell'ex primo ministro, accusato di divulgazione di segreti di Stato. (Inn)