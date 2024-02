FI: Zangrillo, in Piemonte partito si conferma vivo e radicato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Grande partecipazione" in Piemonte ai congressi di Forza Italia, che a pochi mesi dalle elezioni regionali ed europee "si conferma in ottima salute". Sono stati - si legge in una nota - "migliaia gli iscritti" intervenuti nelle ultime due settimane alle assemblee per il rinnovo dei coordinamenti provinciali e l'elezione dei delegati al Congresso nazionale del 23 e 24 febbraio. Un'altra prova di forza, dopo il successo del tesseramento, a dimostrazione che il partito è vivo e radicato sul territorio. "Guardiamo al futuro con ottimismo grazie alle nostre solide radici, che affondano nei valori liberali, democratici, cattolici, garantisti ed europeisti su cui trent'anni fa Silvio Berlusconi ha fondato Forza Italia. Una 'ricetta' sempre attuale, come hanno dimostrato il Teatro Carignano tutto esaurito per il congresso di Torino e le sale strapiene in occasione di ogni appuntamento congressuale", commenta il coordinatore regionale degli azzurri, e ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo. (segue) (Com)