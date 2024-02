FI: Zangrillo, in Piemonte partito si conferma vivo e radicato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Le assemblee hanno eletto coordinatori Ugo Cavallera (Alessandria), Marco Galvagno (Asti), Alessio Serafia (Biella), Franco Graglia (Cuneo), on. Diego Sozzani (Novara), Marco Fontana (Torino Città), sen. Roberto Rosso (Torino Provincia), Antonio Prencipe (Vercelli), on. Mirella Cristina (Verbano Cusio Ossola). "Auguri di buon lavoro ai coordinatori provinciali e a tutti gli eletti - aggiunge Zangrillo - e grazie al nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, per essere intervenuto a Torino, confermando grande attenzione nei confronti del nostro Piemonte. Grazie di cuore anche ai tantissimi militanti che in queste settimane si sono impegnati per organizzare i nostri congressi. Sono certo che la passione, l'entusiasmo e la capacità di ciascun iscritto permetteranno a Forza Italia di continuare a crescere e di confermarsi centro di gravità permanente della coalizione di centrodestra e della politica nazionale. Lavoriamo in squadra nell'interesse dei cittadini, come fatto fino ad ora, forti dei nostri valori e delle nostre competenze".