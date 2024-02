FI: Zangrillo, in Piemonte partito si conferma vivo e radicato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "La partecipazione attiva ai congressi, il confronto di idee e la collaborazione interna che abbiamo riscontrato con orgoglio in ogni provincia confermano l'importanza di questa fase di ascolto per il rilancio del partito - aggiungono i vicecoordinatori regionali di Forza Italia in Piemonte, Roberto Pella, Roberto Rosso e Diego Sozzani -. La strada intrapresa con il coordinatore Zangrillo per continuare a fare del berlusconismo il punto di riferimento dei moderati anche in Piemonte è quella giusta e permetterà al partito di rafforzarsi ancora". (Com)