FI: Zangrillo, in Piemonte partito si conferma vivo e radicato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "La partecipazione attiva ai congressi, il confronto di idee e la collaborazione interna che abbiamo riscontrato con orgoglio in ogni provincia confermano l'importanza di questa fase di ascolto per il rilancio del partito - aggiungono i vicecoordinatori regionali di Forza Italia in Piemonte, Roberto Pella, Roberto Rosso e Diego Sozzani -. La strada intrapresa con il coordinatore Zangrillo per continuare a fare del berlusconismo il punto di riferimento dei moderati anche in Piemonte è quella giusta e permetterà al partito di rafforzarsi ancora". (Com)