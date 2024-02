Enel: Scotto (Pd), no a svendita, governo informi Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condivido la preoccupazione dei sindacati dei lavoratori elettrici in merito al destino di Enel. La destra sta avviando un piano di privatizzazioni finalizzato a fare cassa senza uno straccio di politica industriale", denuncia in una nota il deputato democratico capogruppo nella commissione Lavoro della Camera, Arturo Scotto. "Nel frattempo l'azienda procede con una politica di esternalizzazioni che rischiano di danneggiare il lavoro e gli utenti e di non dirigere adeguatamente la transizione energetica. La mobilitazione di Cgil, Cisl e Uil la porteremo in Parlamento perché la destra deve assumersi la responsabilità di dire agli italiani che sta svendendo gli asset strategici del nostro Paese", conclude. (Com)