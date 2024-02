Forza Italia: Tajani, partito non è un taxi, ora ci guardano con attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia non è nè un taxi nè un albergo ad ore, chi vuole venire a costruire è un amico graditissimo. Bisogna andare a trovare consensi tra chi non vota più e dire loro che c'è gente seria". Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia e vicepremier, Antonio Tajani, durante il suo intervento alla conferenza "Forza Italia la casa dei riformisti". "Il clima è cambiato, guardano tutti a noi con grande attenzione, vogliamo vincere le elezioni. Il voto a noi non è solo un voto per difendere libertà e valori ma anche per fare contare l'Italia", ha aggiunto. "Il voto a Fi sarà utile e determinante per fare contare l'Italia", ha concluso Tajani. (Rem)