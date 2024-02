Governo: De Corato (Fd'I), Meloni sta lavorando bene, Sala non perde occasione per criticare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il Sindaco Sala "non ha perso occasione per attaccare e criticare il lavoro del Governo. Il vero problema è che Sala, e gran parte della Sinistra, ancora non si capacitano che per la prima volta alla guida del Paese c'è una donna Premier, eletta dagli italiani con un forte consenso e che sta lavorando nel solo interesse, e bene, di tutti gli italiani". Lo comunica in una nota l'On. di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, sulle dichiarazioni odierne di Sala che ha criticato il Governo accusandolo di lavorare male. In particolare, il Governo Meloni, "si sta concentrando molto sul tema della sicurezza e, in particolare a Milano, tramite il Viminale ha fatto arrivare 800 uomini e donne delle Forze dell'Ordine che stanno contrastando l'alto tasso di delinquenza e criminalità, soprattutto nei pressi delle Stazioni ferroviarie" commenta De Corato. Su questo tema, il Centrosinistra milanese "è totalmente assente. Sala, prima di criticare gratuitamente il Governo, farebbe meglio a guardare, prima, in "casa propria" dove, da Calenda a Renzi, che lo designò a Sindaco di Milano, fino a Monguzzi e anche alcuni suoi consiglieri della maggioranza, spesso lo attaccano e criticano le sue scelte politiche e amministrative, in particolare sulla vicenda Hamas e dei palestinesi" conclude.(Com)