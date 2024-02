Governo: Tajani, premierato fondamentale per credibilità Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma costituzionale del premierato serve "perché cambiare ogni sei mesi ministri fa perdere credibilità al Paese, perché nessuno sa mai con chi parlare. Non funziona il nostro sistema perché non c'è stabilità e l'elezione diretta è giusta". Non c'è nessun attacco a capo Stato, nessuna rivoluzione". Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani intervenendo al convegno "Forza italia la casa dei riformisti". "La possibilità di chiedere al capo dello Stato da parte del presidente del Consiglio la sostituzione di un ministro, va nella direzione di maggior efficienza, se un ministro non funziona è diritto del presidente del Consiglio proporre di sostituirlo", ha poi aggiunto Tajani. (Rem)