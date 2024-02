Sisma 2016: commissario Castelli, via libera a intervento da 946 mila euro su ex municipio Castel di Lama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ufficio speciale per la ricostruzione Marche “ha approvato il progetto esecutivo per l’intervento sull’ex municipio di Castel di Lama, per un importo di 946.871 euro. Il prossimo passo è rappresentato dall’indizione della gara di affidamento dei lavori che consentirà di procedere con la realizzazione di uno spazio polifunzionale, a disposizione della comunità. Un altro, ulteriore, segnale di come stiamo dando corpo al cambio di passo della ricostruzione, velocizzando al massimo le procedure. Un incessante e proficuo lavoro reso possibile grazie al lavoro svolto in tandem con l’Usr e la Regione Marche guidata da Francesco Acquaroli”. Così in una nota il Commissario straordinario alla riparazione e ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli, in merito all’intervento previsto nella città picena situata lungo la vallata del Tronto. Al termine dei lavori (soggetto attuatore è il Comune) l’edificio, ubicato in via Roma, sarà adibito ad archivio, biblioteca e museo. La struttura si sviluppa su quattro livelli fuori terra e, a causa degli eventi sismici del 2016/2017, ha subito una serie di danni a livello strutturale. (segue) (Com)