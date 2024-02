Giustizia: Tajani, riforma fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Volere il processo giusto "non significa stare dalla parte dell'avvocato ma semmai del giudice, l'importante è che il piatto dell'accusa non sia gestito da uno che fa la stessa carriera del giudice, la riforma della giustizia sarà fondamentale per l'azione di questo governo". Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenendo al convegno "Forza italia la casa dei riformisti". "Tre milioni di processi fermi sono una vergogna per questo Paese - ha spiegato - la riforma non è contro i magistrati, vuole esaltare il ruolo del giudice giudicante". (Rem)