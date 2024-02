Russia-Ucraina: ministero Difesa di Kiev, colpito con arma da fuoco il comandante di un Tupolev russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante dell'equipaggio di un Tupolev russo TU-95, il maggiore Oleg Stegachev, è stato colpito con un’arma da fuoco a Engels, in Russia. Lo ha confermato la Direzione principale dei servizi di intelligence del ministero della Difesa dell'Ucraina (Gur) attraverso Facebook, a proposito del comandante di uno dei bombardieri strategici utilizzati dalle forze russe per colpire obiettivi in Ucraina. "Nella città russa di Engels, il comandante dell'equipaggio del bombardiere strategico Tu-95, il maggiore Oleg Serhiyovych Stegachev, è stato colpito con un’arma da fuoco", hanno precisato dal Gur. "È direttamente coinvolto nel lancio di attacchi missilistici contro obiettivi civili in Ucraina e nell'uccisione del nostro popolo. In seguito all'attacco Oleg Stegachev ha riportato ferite da arma da fuoco. Chiariremo se è sopravvissuto o meno", ha fatto sapere l’intelligence militare ucraina.(Kiu)