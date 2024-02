India-Maldive: conclusa seconda riunione gruppo di alto livello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi a Nuova Delhi la seconda riunione del gruppo ad alto livello fra India e Maldive. Durante l'incontro, riferisce in una nota il ministero degli Esteri indiano, le parti hanno continuato le discussioni su questioni di ampio respiro relative alla cooperazione bilaterale per identificare le misure per rafforzare il partenariato, inclusa l'accelerazione dell'attuazione dei progetti di cooperazione allo sviluppo in corso. Entrambe le parti hanno inoltre concordato una serie di soluzioni reciprocamente realizzabili per consentire il proseguimento del funzionamento delle piattaforme aeree indiane che forniscono servizi umanitari e di evacuazione medica alla popolazione delle Maldive. Sulla base delle disponibilità delle parti verrà pianificata la data della prossima riunione. (Inn)