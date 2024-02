Forza Italia: Battilocchio (FI), in piena continuità con tradizione riformista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- “Ci poniamo in piena continuità con quella cultura e tradizione riformista che naturalmente oggi si ritrova in quello spazio di libertà che è di Forza Italia, guidata oggi dal nostro instancabile condottiero Antonio Tajani”. Lo ha detto Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile elettorale nazionale del movimento azzurro nel corso del convegno “Forza Italia, la casa dei riformisti”, promosso a Rho da Stefania Craxi, alla presenza, tra gli altri, del segretario nazionale Antonio Tajani. “A Bettino e Silvio diciamo che ce la metteremo tutta per tentare di essere all’altezza dei loro insegnamenti e della bellissima storia di questa comunità che ha radici antiche, ma soprattutto una gran voglia di futuro. Avanti, dunque, come sprona l’antico grido dei socialisti, con l’ottimismo della volontà. Berlusconiani, craxiani, con Antonio Tajani!” ha concluso Battilocchio. (Com)