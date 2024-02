Forza Italia: S. Craxi consegna garofano a Tajani, rappresenta nostra storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento per istituzioni pubbliche e private, imprese e professionisti, cittadini che cercano informazione completa e dimensione glocal" Stefania Craxi

Vicepresidente della Commissione Affari Esteri del Senato

18 ottobre 2021

- Stefania Craxi ha consegnato un garofano rosso all'interno di una piccola teca al segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, al termine dell'evento "Un'Europa solidale e riformista" a Rho. Craxi ha poi spiegato il messaggio intorno al dono: "È il simbolo di una storia importante, che ha lasciato un segno indelebile nel nostro Paese. Mio padre lo regalava ai capi di stato e Silvio Berlusconi lo ha avuto nel suo studio ad Arcore. Io lo consegno a te insieme alla nostra volontà di esserti a fianco non solo per difendere una storia gloriosa, ma anche per contribuire al futuro di Forza Italia". Tajani, infine, ha ricordato che "Silvio Berlusconi e' stato l'unico che non ha mai rinnegato l'amicizia con Bettino Craxi, lo ha difeso sempre, anche quando era scomodo". "Bettino Craxi - ha concluso il ministro degli esteri - mi ha fatto ricredere sulla sinistra, perche' non era sinonimo di comunismo, ma era qualcosa di diverso". (Rem)