Roma: controlli contro la criminalità a Primavalle, 2 arresti e una denuncia

- I carabinieri hanno svolto un servizio straordinario di controllo nel quartiere Primavalle di Roma finalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalità. A termine delle attività il bilancio è di 98 persone identificate, tra cui due arrestate e una denunciata. Sono stati controllati 50 veicoli e 2 attività commerciali. In manette è finito un uomo del quartiere per spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri della stazione di Montespaccato lo hanno visto mentre si aggirava con fare sospetto in via Antonio Canepa e lo hanno fermato per un controllo. Poiché già noto per precedenti reati di droga, i militari hanno deciso di approfondire le verifiche e di perquisire, con l’ausilio di un’unità cinofila del nucleo di Santa Maria di Galeria, la sua abitazione nella stessa via. Così hanno rinvenuto e sequestrato tre involucri contenenti 332 grammi di cocaina e due involucri contenenti 960 grammi di marijuana. L’indagato è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo. (segue) (Rer)