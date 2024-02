Roma: controlli contro la criminalità a Primavalle, 2 arresti e una denuncia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri hanno anche arrestato una 50enne romana colpita da un provvedimento di esecuzione pene concorrenti, emesso il 25 gennaio 2024 dalla procura di Roma: la donna deve espiare una pena di 4 anni e 2 mesi e quindi è stata portata nel carcere di Rebibbia Femminile. Nell’ambito dei controlli alle attività commerciali, i carabinieri insieme a personale specializzato, hanno denunciato il titolare di una frutteria in piazza Cornelia, multandolo per 13.000 euro, per la presenza all’interno del locale di un impianto di videosorveglianza senza la prescritta autorizzazione e per mancata redazione del documento di valutazione dei rischi, con contestuale sospensione dell’attività qualora non ottemperi agli obblighi di legge entro il 5 febbraio 2024. Multato anche il titolare di un ristorante in piazza Cornelia, per 4.500 euro, per la mancanza dei requisiti generali in materia di igiene e mancata attuazione delle procedure di autocontrollo e tracciabilità dei prodotti, con il sequestro di 20 chili di prodotti carne non idonei alla vendita. (Rer)