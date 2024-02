Libano: Israele colpisce postazioni di Hezbollah nel sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno effettuato oggi attacchi aerei contro diverse postazioni del movimento sciita Hezbollah nel sud del Libano, in risposta ai continui attacchi contro il nord di Israele. Lo riferiscono le Idf su X, pubblicando le immagini. In particolare, è stato distrutto un centro di comando di Hezbollah, dove erano riuniti dei miliziani, e un vicino sito di lancio di razzi utilizzato in un recente attacco, nel villaggio di Yaroun. Inoltre, a Marwahin e Ayta ash-Shab sono stati distrutti due postazioni di osservazione di Hezbollah. Questa mattina, razzi e missili sono stati lanciati da Hezbollah contro le zone di Bar’am e Zar’it, nel nord di Israele, atterrando in aree aperte e senza causare feriti. (Res)