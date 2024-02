Sicurezza stradale: D'Amato (Azione), al via raccolta firme a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È partita a Roma e nel Lazio la raccolta di firme per la petizione a sostegno della proposta di legge Lazio "Strade Sicure". La petizione ha il patrocinio dell'Associazione italiana familiari e vittime della strada (Aifvs) ed è rivolta al consiglio regionale del Lazio. Si può firmare sul sito "www.laziostradesicure.it" e nei banchetti che saranno organizzati da Azione in tutti i Municipi di Roma e nei Comuni del Lazio. A riferirlo in una nota è il consigliere di Azione alla Regione Lazio, Alessio D'Amato, che spiega: "Con questa iniziativa mi rivolgo direttamente a tutte le cittadine e i cittadini del Lazio per chiedere una rapida approvazione della legge, sono ormai mesi che ho depositato la proposta di legge 'Lazio strade sicure' in Consiglio regionale. Questo non è il momento dell'attesa e della propaganda, c'è bisogno di fatti concreti per fermare la strage silenziosa sulle strade".