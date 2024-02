Sicurezza stradale: D'Amato (Azione), al via raccolta firme a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna agire subito e farlo con determinazione - prosegue D'Amato -. Ogni anno muoiono sulla strada più di trecento persone, con la proposta di legge regionale vogliamo ridurre il numero di vittime e feriti sulla strada, dimezzare il numero di incidenti entro il 2030 per arrivare a zero morti sulle strade entro il 2050, in linea con gli obiettivi fissati dalle direttive europee. Ringrazio Azione del Municipio XIII di Roma e la consigliera Claudia Finelli per la prima uscita a a piazza Irnerio, i consiglieri comunali di Azione Flavia De Gregorio e Francesco Carpano e tutti gli amministratori che sono intervenuti". (Com)