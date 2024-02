Ex Ilva: Acciaierie d'Italia, ispezione interrotta unilateralmente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte di tale riscontro, tutto il team ispettivo di Ilva in As ha deciso unilateralmente di interrompere l'attività di ispezione, nonostante fosse stato invitato a effettuare i previsti sopralluoghi agli impianti e atteso che, in ogni caso, tutti gli impianti elencati dalla stessa Ilva in As nella corrispondenza intercorsa e prodromica alle attività ispettive erano a disposizione e che, pertanto, tale attività ispettiva poteva ugualmente ed utilmente proseguire. Preso atto della decisione del team ispettivo di Ilva in As di non voler proseguire con l'ispezione degli impianti, l'azienda ha chiesto di redigere il consueto verbale di riunione. Il team ispettivo Ilva in As ha mantenuto ferma la volontà di non procedere alla stesura di un verbale che documentasse l'incontro così come programmato. Acciaierie d'Italia ha comunque ritenuto opportuno inviare un formale invito al team ispettivo di Ilva in As affinché, rientrando presso lo stabilimento di Taranto al più presto possibile, potesse essere redatto il verbale relativo alle attività svolte nella visita del 2 febbraio. (Com)