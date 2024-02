Salute: Calderoli, legge per andare oltre oblio oncologico è salto avanti di democrazia e civiltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge per "andare oltre l'oblio oncologico è per me un salto avanti di democrazia e civiltà. È giusto che una persona, oltre a doversi confrontare con le sofferenze legate al tumore e alla terapia, non debba poi trovare anche ad affrontare difficoltà con mondo del lavoro, delle banche, della famiglia", ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, nel corso del convegno "Oltre l'oblio oncologico" che si è svolto questa mattina a "La Casa di The Human Safety Net" a Venezia. "Un salto altrettanto in avanti dovremmo farlo con la coscienza dei cittadini, per come confrontarsi col malato oncologico", occorre infatti che cambi "l'atteggiamento da tenere nella vita quotidiana. Io l'ho vissuto sulla mia pelle: c'è un prima e un dopo rispetto al trattamento che ricevi, l'approccio delle persone cambia completamente e quella difficoltà resterà per sempre". Il senatore della Lega ha quindi ricordato di aver voluto comunicare la sua patologia "perché mi ero reso conto delle difficoltà che un paziente deve affrontare durante il percorso. Io ero avvantaggiato anche per alcune conoscenze dirette, mentre invece così non è per chi dall’oggi al domani riceve una diagnosi del genere. Eppure, nonostante ciò, la difficoltà di scegliere le cure da intraprendere è comune a tutti e non è mai una scelta semplice. Ecco perché ho scelto di parlarne apertamente". (segue) (Rin)