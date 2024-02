Salute: Calderoli, legge per andare oltre oblio oncologico è salto avanti di democrazia e civiltà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Parigi dove andò per essere curato Calderoli si sentì dire che l’intervento era necessario ma che in Italia avrebbe "potuto ricevere la stessa cura, in regime di Servizio sanitario nazionale. Dunque ciò che veniva garantito a Padova non veniva invece garantito da Parigi, né in Francia. Ci tengo a dirlo - ha chiarito - perché, prima di lamentarci del nostro Servizio sanitario, posso dire per esperienza diretta che funziona. Poi ci sono anche classifiche come quella di Bloomberg, che ci danno come terzi nel mondo. Insomma, di eccellenze in Italia posso dire che ne abbiamo. Prova provata sulla mia pelle". (Rin)