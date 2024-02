Sociale: Mattarella, volontariato è risorsa preziosa, Italia ne è ricca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora, "volontari che si impegnano nel recupero scolastico. Volontari che contrastano la marginalità, l’abbandono, che provano a costruire ponti dove altrimenti ci sarebbero quasi soltanto macerie esistenziali. Volontari che si dedicano ai profughi dalle guerre e dalle catastrofi climatiche. Persone che danno fiducia", ha aggiunto il capo dello Stato, parlando quindi di "persone amiche che, concretamente, rimarginano ferite, per restituire a ciascuno la sua umanità. Energie di grande vigore, grazie alle quali ci siamo sentiti e ci sentiamo più comunità. Il volontariato esprime una visione del mondo. Quella della indivisibilità della condizione umana". Mattarella ha poi ricordato il "famoso 'I care', 'mi riguarda', fatto proprio da don Milani e da Martin Luther King. Una visione che pone in primo piano la persona, l’integralità della sua vita, il suo pieno diritto a essere parte attiva della comunità. Per questo valorizza le relazioni tra persone, il dialogo, l’amicizia". (Rin)