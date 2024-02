Milano: Sala nomina Viganò e Oungre nel board 'Innovazione tecnologica del Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Board per l'Innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano si allarga. Su nomina del sindaco Giuseppe Sala, vi fanno ingresso due nuovi membri: Livia Viganò, co-fondatrice di Factanza e Patrick Oungre, Head of Group Innovation, Digital Hub and Corporate Venture Capital di A2A. Viganò e Oungre entrano a fare parte dell'organismo, nato nel 2022 e guidato da Layla Pavone, affiancando gli altri componenti: Claudio Farina, Chief Strategy & Technology Officer di Snam, Donatella Sciuto, rettore del Politecnico di Milano, Gioia Ghezzi, presidente di Atm e di Milano Smart City Alliance (Assolombarda), Guido Arnone, direttore di Ited - Innovazione Tecnologica e Digitale del Comune di Milano, Gianna Martinengo, ceo di Didael KTS e presidente di Women&Tech ETS, Lorenzo Maternini, co-founder di Talent Garden e consigliere di amministrazione di CDP Venture Capital, Paola Generali, presidente di Assintel-Associazione Nazionale Imprese ICT Confcommercio, Paolo Coppola, docente di Informatica all'Università degli studi di Udine, Stefano Achermann, ceo di BE Shaping the Future e fondatore di Associazione per Milano, Gianfranco Librandi, presidente di TCI Telecomunicazioni Italia. "Trasformare i servizi di Milano con le nuove tecnologie, renderli accessibili a tutti e incisivi nel migliorare la vita delle persone e nella crescita della città - afferma il Sindaco Giuseppe Sala – è un compito complesso. Lo abbiamo affidato due anni fa al Board, pensando a un organismo collegiale con forti competenze e una visione ampia dei bisogni di cittadini, cittadine e imprese e delle risposte offerte dalla trasformazione digitale. Oggi confermiamo l'idea di apertura e collaborazione da cui è nato e la rafforziamo, ampliandone le sinergie e la capacità di mettere in campo strumenti concreti di innovazione". (segue) (Com)