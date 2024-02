Milano: Sala nomina Viganò e Oungre nel board 'Innovazione tecnologica del Comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Board per l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano - afferma Layla Pavone - rappresenta un unicum nel panorama delle amministrazioni comunali. Vogliamo che questo organismo continui a incarnare concretamente il modello del partenariato pubblico privato, che lavora quotidianamente e in maniera trasversale, con un approccio olistico, con tutti gli organi dell'Amministrazione comunale. I membri del Board, esperti e leader nei loro settori di riferimento, rappresentano idealmente tutti gli stakeholder della città: dalle grandi, medie e piccole imprese alle startup, dalle università alle associazioni di categoria e del terzo settore". Livia Viganò, 26 anni, milanese, è per la rivista Forbes tra le trenta figure sotto i 30 anni più influenti d'Italia. Con Bianca Arrighini, entrambe laureate all'Università Bocconi, nel 2019 ha fondato Factanza che, nata come un passatempo, è diventata una startup innovativa che si propone di rendere l'informazione di qualità accessibile a tutti, per contribuire a formare una generazione Z più consapevole e informata. Patrick Oungre ha affiancato grandi gruppi industriali e finanziari nell'avviamento di percorsi di innovazione, nella creazione di ecosistemi e nell'applicazione dell'open innovation. Dal 2020 guida l'innovazione del Gruppo A2A attraverso lo sviluppo dell'ecosistema dell'innovazione nazionale e internazionale, la progettazione di percorsi di entrepreneurship, coordina attività di investimento in startup nell'ambito del programma di Venture Capital del Gruppo e la gestione di un portafoglio delle sperimentazioni e progetti pilota. Il Board per l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale svolge attualmente funzioni propositive, di impulso, di analisi e approfondimento, supportando le strutture tecniche e amministrative del Comune di Milano nell'implementare le politiche in materia, monitora servizi e processi dell'Ente, formula al Sindaco proposte di semplificazione e integrazione, promuove la collaborazione con gli stakeholder del settore e con altri enti, amministrazioni, università. Il Board risponde direttamente al Sindaco, a cui segnala temi o aree di intervento di rilevanza strategica, anche in relazione alle linee guida sulla trasformazione digitale contenute nel Pnrr. (Com)