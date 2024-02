Sociale: Mattarella, solidarietà è necessità vitale e pietra angolare ordinamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La solidarietà "è un moto che parte dalle coscienze. Reca impresso il carattere dell’ascolto dell’altro e della generosità. A ben guardare, è essa stessa una necessità vitale". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso a Trento in occasione della cerimonia di apertura di Trento Capitale europea del Volontariato 2024. "La solidarietà, per altro, è una pietra angolare degli ordinamenti", ha osservato il capo dello Stato. "La nostra Costituzione la riconosce come presupposto di uno sviluppo davvero civile. Eloquente, a questo proposito, l’articolo 2, che dispone che la Repubblica 'riconosce e garantisce' i diritti inviolabili dell’uomo, sia dei singoli sia delle formazioni sociali, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale", ha aggiunto Mattarella. (Rin)