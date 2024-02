Kenya: presidente Ruto su esplosione, funzionari governativi incompetenti responsabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kenya William Ruto ha puntato il dito contro i funzionari del governo che “per incompetenza e corruzione” hanno rilasciato licenze per attività potenzialmente pericolose in aree residenziali, rendendosi responsabili di incidenti come l’esplosione avvenuta nel quartiere di Embakasi, a Nairobi, dove sono morte tre persone e ne sono rimaste ferite circa 300. Parlando ai media, Ruto ha sostenuto che tali funzionari dovrebbero essere licenziati e "perseguiti per i crimini che hanno commesso". In dichiarazioni simili, il presidente del consiglio di amministrazione dell'Autorità nazionale per l'ambiente (Nema), Emilio Mugo, ha detto che le indagini preliminari hanno rivelato che quattro funzionari della Nema “hanno rilasciato licenze in modo non procedurale e sono quindi colpevoli”. Il consiglio pertanto “ordina che gli agenti implicati si facciano da parte immediatamente in attesa di ulteriori indagini da parte delle agenzie governative competenti", ha aggiunto. (Res)