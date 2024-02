Governo: Ronzulli, dimissioni Sgarbi sua decisione che rispettiamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non voglio commentare decisioni personali. Un peccato perché Vittorio è una grande risorsa del mondo che rappresenta. Però questa è una sua decisione e noi la rispettiamo". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato, a margine della convention "Un'Europa solidale e riformista", a Rho, in merito alle dimissioni di Vittorio Sgarbi da sottosegretario. Tra di noi - aggiunge - "possono esserci state divergenze, come spesso accade in politica, ma invece i rapporti umani sono altra cosa". (Rem)