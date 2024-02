Francia: polizia di Parigi, accoltellamento di stamane non è legato al terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aggressione di stamattina contro dei passanti alla stazione Gare de Lyon di Parigi non sarebbe un atto terroristico, ma il gesto di una persona con dei problemi psichici. Lo ha dichiarato il capo della polizia di Parigi, Laurent Nunez, secondo quanto riferiscono i media francesi. Un uomo è stato fermato stamane perché sospettato dell’accoltellamento di tre passanti, uno dei quali ferito in modo grave. Il presunto autore dell’aggressione, avvenuta alle 8.00 di questa mattina, è del Mali, ma quando è stato fermato dagli agenti ha mostrato una patente di guida rilasciata in Italia. L’uomo aveva con sé un coltello e un martello al momento dell’arresto. Il traffico alla stazione è nel frattempo ripreso regolarmente. Secondo alcune testimonianze, il presunto aggressore è stato bloccato da alcuni passanti prima dell’arrivo degli agenti. Il ministro dell’Interno francese, Gerald Darmanin, ha ringraziato le forze di polizia sul campo e condannato l’accaduto definendolo “un atto insopportabile”.(Frp)