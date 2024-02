Sud: Carfagna, Zes unica partita male e sta andando peggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Forum mondiale delle Zes, che si sarebbe dovuto tenere a Bari, trasloca a Dubai. “Il motivo? L'assenza di risposte da parte del ministro Fitto, spiegano gli organizzatori. Un altro brillante risultato della Zes unica, che è partita male e sta andando peggio". Così in una niota Mara Carfagna, presidente di Azione, che aggiunge: "Una riforma spacciata come epocale si ritrova senza coperture e con una transizione dalla vecchia alla nuova governance lenta e approssimativa, che ha portato prima alla decadenza degli otto commissari e poi alla loro proroga per altri due mesi. Il risultato è la grande confusione a cui stiamo assistendo, tutta a danno di operatori, investitori, imprese, territori. Dicono che il Sud è al centro dell'agenda di governo – conclude Carfagna - ma al netto di slogan e propaganda i fatti raccontano tutt'altro". (Rin)