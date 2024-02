Mar Rosso: Sassi (Rie) a “Nova”, rincari a diesel e gas tra primi effetti degli attacchi dei ribelli Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Europa, a quasi due anni dall’invasione russa in Ucraina, la stabilità dei prezzi del diesel e delle forniture di gas è messa nuovamente alla prova. Da metà novembre, infatti, i ribelli sciiti yemeniti Houthi, sostenuti dall’Iran, stanno attaccando le navi che transitano nel Mar Rosso. Molte di queste trasportano gas e petrolio, ma anche merci come ceramica, vetro e carta. E tra i Paesi che potrebbero subire il riverbero dei problemi legati all'attraversamento di questa rotta marittima c’è anche l’Italia. A essere colpiti dall’escalation "sono tutti i Paesi europei” ma “certamente quelli mediterranei sono maggiormente affetti dalle conseguenze per i molti traffici energetici”, spiega il ricercatore della società “Ricerche Industriali ed Energetiche” (Rie), Francesco Sassi, interpellato da "Agenzia Nova”. Anche se parlare di una crisi energetica in Europa dettata da ciò che sta avvenendo nel Mar Rosso "mi pare un'esagerazione – prosegue – quel che mi sembra rilevante sottolineare è che la crisi che ha colpito l'Ue dal Covid in poi, e che ha avuto il suo picco massimo con il taglio delle forniture russe di gas, è in realtà tuttora in corso”. (segue) (Res)