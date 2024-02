Mar Rosso: Sassi (Rie) a “Nova”, rincari a diesel e gas tra primi effetti degli attacchi dei ribelli Houthi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, prima dell’escalation militare il Canale di Suez era attraversato da circa 70 navi al giorno. Oggi quel numero si è dimezzato. Evitare il tratto, per chi transita dall’Europa verso il Medio Oriente, significa rotte più lunghe e costose. E la pressione sui prezzi, che sta già facendo crescere il valore del diesel, potrebbe innescare una catena di rincari visto che il carburante alimenta camion, alcune tipologie di treni, macchine agricole, industrie e anche una buona parte delle centrali elettriche. "A oggi le conseguenze per l'Italia sono modeste - aggiunge Sassi - con qualche difficoltà a rimpiazzare i volumi di gas che sinora dal Qatar sono giunti, attraverso il Mar Rosso, nei nostri terminal e in particolare in quello di Adriatic Lng” ma “molto dipenderà dalla durata delle interruzioni dei traffici imposte dai ribelli Houthi”. Se dovessero protrarsi, infatti, "a risentirne maggiormente saranno soprattutto i settori della ceramica, vetro, carta, fonderie e trasporti" che "purtroppo sono quelli che già hanno subito un impatto molto forte dal 2022 in poi”, sottolinea. Ma tra tra i comparti più colpiti ci sono anche la moda – un terzo delle importazioni passa dal Mar Rosso – e l’agroalimentare, che esporta attraverso il Canale di Suez merci per 5,5 miliardi. (segue) (Res)