Mar Rosso: Sassi (Rie) a “Nova”, rincari a diesel e gas tra primi effetti degli attacchi dei ribelli Houthi (3)

- Ad ogni modo, da due anni a questa parte, sono diversi gli interrogativi che si sono sollevati in merito alla vulnerabilità nell'approvvigionamento energetico dell'Italia. Molti di questi hanno trovato risposta negli impianti galleggianti di rigassificazione, come quello di Piombino. “I rigassificatori sono uno strumento importante per la sicurezza energetica, ma la loro funzione varia in base alle strutture messe in operazione - evidenzia Sassi -. Questi impianti sono solitamente visti come uno strumento temporaneo che consente flessibilità a un sistema energetico in breve tempo”. Dopo Piombino “l'Italia si appresta entro un anno ad attivare una seconda unità al largo di Ravenna. Eppure alle condizioni attuali il nostro primo fornitore di gas naturale liquefatto (Gnl), il Qatar, difficilmente sarà in grado di aumentare l'export verso il nostro Paese grazie a questa ulteriore capacità”. Il Gnl “proveniente dagli Stati Uniti, o dall'Africa occidentale e settentrionale - conclude il ricercatore Rie - è sicuramente meglio posizionato per giungere nei nostri terminal” ma “per richiamarlo verso le nostre infrastrutture, ovviamente, dovremmo essere in grado di pagarlo un poco più dei nostri competitor internazionali”. (Res)