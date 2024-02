Sociale: Mattarella, operatori volontariato sono "campioni di umanità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vi aspetta un anno "ricco di opportunità". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso a Trento in occasione della cerimonia di apertura di Trento Capitale europea del Volontariato 2024. "A Trento e nel Trentino sono centinaia le associazioni di volontari" che di fatto "possono essere definiti 'campioni di umanità", ha aggiunto, per poi sottolineare che il volontariato "è libero per definizione; espressione della libertà di ciascuno" e che "avere cura degli altri esseri umani" è "la sua vocazione". Per il capo dello Stato, "la cultura della cura - di cui i volontari si fanno portatori - è sempre più complessa. Ma è così che si costruiscono i beni comuni, perché cura è attenzione al bene comune" e dunque allargando lo sguardo Mattarella ha esortato ad "aver cura della Repubblica" e "dell’Europa". (Rin)