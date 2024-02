Università: la Cattolica di Roma fa incontrare Draghi e gli studenti dell'Itet di Perugia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accolto dal dirigente scolastico Silvio Improta, il professor Draghi ha dialogato a lungo con gli studenti, rispondendo puntualmente alle loro domande. "Vi ringrazio per la possibilità che date a me di conversare con persone della vostra età, un momento che aspettavo da tanto", ha detto agli studenti, i quali lo hanno sollecitato su vari argomenti di macroeconomia e finanza. Ne è emerso un confronto di ampio respiro sulle prospettive per le giovani generazioni in ambiti cruciali e complessi come il mondo del lavoro, l'impatto dei cambiamenti climatici e l'urgenza della transizione green, le sfide e le opportunità dell'evoluzione digitale per le prospettive di crescita e i modelli di sviluppo. (segue) (Com)