Università: la Cattolica di Roma fa incontrare Draghi e gli studenti dell'Itet di Perugia (3)

- "Una grande occasione per far confrontare gli alunni con i grandi temi del nostro tempo", ha detto il preside Improta. "Un onore aver avuto il presidente Draghi al Capitini nell'ambito del progetto Peses dell'Università cattolica cui l'Istituto ha aderito. È stato un incontro all'insegna della cordialità che ha da subito coinvolto gli studenti e i docenti in un dibattito di altissimo livello. Un sentito ringraziamento da tutti noi". Il programma Peses della Cattolica nasce con l'obiettivo di realizzare, nelle scuole del Paese aderenti al progetto, incontri per dare l'opportunità agli studenti di dialogare con personalità di spicco su aspetti di carattere economico e sociale. (Com)