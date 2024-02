Viabilità: chiusure per lavori su ramo allacciamento Gra di Roma e D19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per consentire lavori di manutenzione viadotto, dalle 21:00 di martedì 6 alle 6:00 di mercoledì 7 febbraio, sul Ramo di allacciamento del Grande raccordo anulare di Roma con la D19 Diramazione Roma sud, sarà chiusa la rampa di svincolo che dalla carreggiata interna (con provenienza Casilina) immette sulla Diramazione Roma sud D19 della A1 Milano-Napoli. Lo riferisce in una nota Autostrade per l'Italia che in alternativa consiglia di proseguire sulla carreggiata interna del Gra fino all'uscita 21-22 Anagnina-Tuscolana, entrare sulla carreggiata esterna del Gra, in direzione Firenze/L'Aquila, con ingresso sulla Diramazione Roma sud attraverso lo svincolo 19 E45/A1 Milano-Napoli. (Rer)