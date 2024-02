Covid: ministero Salute, dati vaccini regolarmente trasmessi a Ecdc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ecdc ha pubblicato in data 26 gennaio 2024 un report sulla copertura della vaccinazione Covid-19 in Europa nell'attuale stagione autunno-inverno 2023-2024. Nel proprio report - spiega una nota del ministero della Salute - l'Ecdc non ha inserito i dati dell'Italia e su alcuni media è stato riportato che l'Italia non avrebbe comunicato i dati all'Ecdc e che, addirittura, non comunicherebbe i dati sulle vaccinazioni Covid-19 dal febbraio 2023. Queste ultime due affermazioni non sono veritiere - chiarisce il ministero -. L'Italia ha sempre inviato i dati all'Ecdc secondo le richieste della stessa Agenzia europea. Anche i dati relativi al report pubblicato il 26 gennaio 2024, riferiti al periodo settembre 23 - 15 gennaio 24, sono stati forniti all'Ecdc, ma l'Agenzia non li ha inseriti a causa di un lieve ritardo di comunicazione, dovuto a motivi tecnici. I dati trasmessi dall'Italia sono stati comunque pubblicati dall'Ecdc nella propria sezione open data disponibile per chiunque al link: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-data-vaccination) . (segue) (Com)