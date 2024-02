Covid: ministero Salute, dati vaccini regolarmente trasmessi a Ecdc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sottolinea che la stessa Agenzia europea nel Report precisa che "questi risultati preliminari devono essere interpretati con cautela. Nelle prossime settimane e mesi si prevede un grado più elevato di consolidamento e completezza dei dati". Sono in corso contatti del ministero della Salute con l'Ecdc per una rapida integrazione e aggiornamento del Report del 26 gennaio, nel consueto spirito di collaborazione tra i due Enti. Si ricorda infine che i dati sulle vaccinazioni Covid-19 sono sempre stati pubblici. Attualmente l'aggiornamento è settimanale e chiunque può accedere sia alla dashboard pubblica che agli open data. (Com)