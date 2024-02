Ucraina-Germania: Zelensky ringrazia Berlino per aiuti da oltre 7 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Volodymyr Zelensky ha ringraziato il Bundestag (Parlamento federale tedesco) per aver approvato degli aiuti all'Ucraina per un importo di 7,6 miliardi di euro all’interno del bilancio 2024. "Accolgo con favore l'approvazione da parte del Bundestag tedesco degli aiuti militari all'Ucraina per un importo di 7,6 miliardi di euro nel bilancio per il 2024. Apprezzo il fatto che tutti i nostri accordi con il cancelliere Olaf Scholz vengano rispettati", ha scritto Zelensky su X. Nella giornata di ieri i deputati del Bundestag hanno approvato la legge di bilancio per il 2024, che prevede circa 7,6 miliardi di euro di aiuti per l'Ucraina.(Kiu)