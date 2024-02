Savoia: Crosetto, ricordo con affetto Vittorio Emanuele, condoglianze a famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, si rivolge su X a Emanuele Filiberto di Savoia per la morte di suo padre: "Caro Emanuele, a te ed alla tua famiglia le mie più sentite condoglianze per la scomparsa del tuo caro papà Vittorio Emanuele. Lo ricordo con affetto e ricordo le molte volte che, in Piemonte, ho potuto condividerne la compagnia. Un forte abbraccio". (Rin)