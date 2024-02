Russia-Ucraina: fonti stampa, servizi ucraini dietro all’incendio della raffineria a Volgograd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incendio in una raffineria di petrolio Lukoil nella città russa di Volgograd sarebbe stato provocato da un attacco con droni organizzato dai servizi segreti ucraini (Sbu). E’ quanto riferisce l’agenzia di Kiev “Ukrinform”, citando fonti riservate. Secondo le fonti, due droni hanno colpito l’impianto di lavorazione primaria del petrolio, arrecando in questo modo una grave perdita alla capacità produttiva della raffineria. “Sbu continua a distruggere sistematicamente le infrastrutture che la Russia utilizza per condurre la guerra in Ucraina. Colpendo le raffinerie di petrolio che lavorano per il complesso militare-industriale russo, non solo interrompiamo la logistica delle forniture di carburante per le attrezzature nemiche, ma riduciamo anche gli introiti del bilancio russo", hanno spiegato le fonti a “Ukrinform”. Questa notte è scoppiato un incendio nella raffineria di petrolio di Volgograd, in Russia. Le fiamme hanno ricoperto un'area di 300 metri quadri. Il governatore della regione di Volgograd, Andrej Bocharov, ha reso noto che l'incendio è stato causato un drone poi abbattuto dalle forze di difesa russe.(Kiu)