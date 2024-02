Roma: controlli all'Esquilino e zone limitrofe, tre denunce e un arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un servizio straordinario di controllo in piazza Vittorio Emanuele e nelle zone limitrofe a Roma, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati in genere, è stato svolto dai carabinieri. Nel corso delle verifiche sono state identificate 190 persone, tre persone sono state denunciate e una persona è stata arrestata. Sono stati controllati 92 veicoli. I controlli sono stati svolti dai carabinieri della compagnia di piazza Dante con il supporto di altre compagnie e del Nucleo Cinofili Santa Maria di Galeria. In piazza Vittorio Emanuele II è stato fermato e identificato un egiziano di 32 anni che è risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Roma nel 2023, per inottemperanza alla precedente misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Roma e pertanto è stato arrestato. (segue) (Rer)