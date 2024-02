Roma: controlli all'Esquilino e zone limitrofe, tre denunce e un arresto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due dei tre denunciati, invece, sono: un marocchino di 31 anni, per violazione dell’ordine di espulsione dal territorio nazionale; un giovane del Bangladesh di 28 anni titolare di un B&b in via Principe Amedeo dove i carabinieri hanno accertato la mancata comunicazione alla competente autorità di pubblica sicurezza delle schede alloggiati. Infine i controlli effettuati alla circolazione stradale hanno permesso ai carabinieri di scoprire una moto rubata lo scorso 12 gennaio, che al momento del controllo era guidata da un minorenne che, pertanto è stato denunciato alla procura per i Minorenni, per ricettazione. (Rer)