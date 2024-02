Autonomia: Nanni (CC), aderisco a Comitato Romano per stop a proposta governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei principi fondamentali della Costituzione l'articolo 5 recita che l'Italia è una e indivisibile e quindi "l'unità va sostenuta e non messa in discussione e minata come prevede il disegno di legge sull'autonomia differenziata tra le regioni, approvato lo scorso 23 gennaio in Senato". Lo afferma in una nota il consigliere della lista Civica Calenda in Campidoglio, Dario Nanni. "Sull'intero territorio nazionale - aggiunge - stanno nascendo dei comitati che si faranno promotori di soluzioni alternative che avranno come obiettivo la salvaguardia dell'unità nazionale, in un'ottica che promuove la redistribuzione delle risorse tra i territori e la rimozione degli ostacoli che limitano la libertà e l'eguaglianza delle persone che vivono in quelli più svantaggiati. Proprio per queste ragioni e in qualità di consigliere comunale della capitale d'Italia, che rappresenta l'unità del Paese – conclude Nanni – ho aderito al Comitato Romano per il ritiro di ogni autonomia e parteciperò attivamente alle iniziative che verranno organizzate in funzione di questa importante battaglia che mette in discussione l'unità della nostra nazione" (Com)